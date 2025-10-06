Prosegue fino al 12 ottobre la mostra Oltre il Visibile di Gryte Pintukaite
Arezzo, 6 ottobre 2025 – Prosegue fino al 12 ottobre la mostra "Oltre il Visibile di Gryte Pintukaite. Orario 11.00-18.00. Domenica 12 ottobre orario 11.00-16.00 nello spazio espositivo dell'Associazione Francesco Sandrelli a Camucia. Gryte Pintukaite è un'artista lituana residente da alcuni anni a Cortona. E' pittrice e cantante, ha studiato Belle Arti e belcanto, le sue opere sono state esposte in mostre internazionali tra le quali la Biennale di Venezia, il Silk Road International Festival in Cina e l'Art Fair di Barcellona da lunedì 6 a mercoledì 8 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 sarà possibile partecipare gratuitamente al workshop di pittura tenuto dalla stessa artista Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre dalle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
