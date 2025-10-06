Prosa danza e circo contemporaneo per una nuova stagione del Teatro dei Sozofili

Forlitoday.it | 6 ott 2025

Dalla leggerezza poetica del circo contemporaneo alle pagine più dolorose della nostra storia, dalla satira dei classici greci alla forza evocativa della danza: inaugura sabato 15 novembre la nuova stagione del Teatro dei Sozofili di Modigliana, realizzata in collaborazione con ATER Fondazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

