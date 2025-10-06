Prorogato di un mese il bando regionale da 135 milioni per le strutture ricettive

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese turistiche avranno altri trenta giorni di tempo per partecipare all'avviso pubblico della Regione che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per potenziare l'accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

