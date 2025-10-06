ProPal in piazza per il 7 ottobre Il prefetto | Manifestazione vietata

Sarà vietata la manifestazione ProPal organizzata dai Giovani palestinesi e prevista per martedì 7 ottobre, alle 19.30 in piazza Nettuno a Bologna, in coincidenza con l'anniversario dell'attacco di Hamas del 2023, in cui furono uccisi circa 1.200 israeliani. Lo ha annunciato il prefetto bolognese Enrico Ricci, a margine della cerimonia in ricordo di Primo Zecchi, vittima della banda della Uno Bianca. "Il provvedimento di divieto è in corso di notifica - ha dichiarato Ricci - La manifestazione verrà assolutamente vietata".       La decisione è motivata dal rischio di tensioni e disordini, anche in relazione ai recenti episodi di guerriglia urbana verificatisi in citta'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

