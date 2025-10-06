Pronto per la sfida del volo | ecco Nemesis il razzo realizzato dagli studenti di ingegneria aerospaziale

Si chiama Nemesis ed è il razzo sviluppato dall’Aurora Rocketry Team, la squadra studentesca che rappresenterà l’Ateneo alla prossima edizione dell’EuRoC – European Rocketry Challenge, in programma dal 9 al 15 ottobre a Constância (Portogallo). La presentazione è avvenuta all’Aula 0.1 della sede. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

