Zverev-Rinderknech è valida per i sedicesimi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Il morale è basso. I problemi di schiena ci sono. E le polemiche contro Sinner – che ha risposto al tedesco – non fermeranno comunque Zverev contro il francese Rinderknech. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché senza Alcaraz e con l’addio anticipato di Sinner, quello che sarebbe il numero tre al mondo vede da vicino l’occasione di tornare a vincere un torneo importante nella sua carriera e chissà, magari tornare anche a sorridere, cosa che non gli succede da moltissimo tempo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Zverev-Rinderknech: morale e schiena non fermano il tedesco