Giovanni Mpetshi Perricard e Holger Rune si fronteggeranno quando in Italia saranno più o meno le 8 del mattino. Nel turno precedente, il danese ha rispettato il pronostico battendo Humbert per la quinta volta, mentre il francese ha sconfitto un po’ a sorpresa Fritz, confermando di avere un tennis che può dare fastidio al californiano. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Holger Rune, Shanghai Masters 07-10-2025