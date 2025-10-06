Davidovich Fokina-Medvedev è valida per i sedicesimi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Nei sette confronti che ci sono stati nella storia tra questi due atleti, solamente una volta – e parliamo dell’anno scorso, sul cemento di Montreal, in Canada – lo spagnolo Davidovich Fokina è riuscito ad avere la meglio su Medvedev. Per il resto solo vittorie dell’atleta, 18esimo nella classifica mondiale, che vuole cercare in tutti i modi di riprendere un cammino fermato troppo presto nel corso delle ultime apparizioni. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Davidovich Fokina-Medvedev: è successo una sola volta