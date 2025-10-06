Pronostico Darderi-Musetti | nel derby italiano arriva il tris

Darderi-Musetti è valida per i sedicesimi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Il derby italiano a Shanghai ha un padrone. Non solo per quelli che sono i due precedenti tra questi tennisti, ma anche perché, Musetti, ci pare essere davvero molto più pronto di Darderi ad affrontare questo tipo di partite. (Lapresse) – Ilveggente.it Nella carriera in due occasioni c’è stato uno scontro diretto, che è sempre finito allo stesso modo, con una vittoria di Musetti che ha grosse possibilità di andare a prendersi gli ottavi di questo Masters. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

