MONTIGNOSO 1 CASALGUIDI 0 MONTIGNOSO Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli, Conti, De Angeli, Vannucci, Donati, Biagini, Bertuccelli, Vignali, Della Pina. A disp. Rustighi, Parma, Giannantoni, Piscopo, Antonelli, Lorenzini, Landucci, Brio. All. Ricci CASALGUIDI Baldi, Bonaiuti, Torracchi, Ghimenti, Rossi L., Puccianti, Robusto, Bonfanti An., De Simone, Bonfanti Al., Ceccarelli. A disp. Merci, Malusci, Filoni, Diddi, Cossari, Paccagnini, Capecchi, Luccioletti, Zoppi. All. Paolacci ARBITRO Lombardi di Piombino MARCATORE 21' pt Biagini MONTIGNOSO Una rete dei padroni di casa, nella prima frazione di gioco, ha indirizzato a loro favore l'inerzia della gara.
Campionato Promozione Toscana girone A Ac Montignoso - Casalguidi 1923 Calcio 1-0 Sconfitta di misura per il Casalguidi 1923 Calcio; nel match andato in scena allo stadio "A. Del Freo" di Capanne-Prato-Cinquale, l'Ac Montignoso supera i canarini col pu
