Promozione Valsanterno nuova capolista Il Gallo lotta ma deve piegarsi
Valsanterno 2 Gallo 1 VALSANTERNO: Nannetti, Castagnini, Pirazzoli, Sciuto (33’ st Valentini L.), Alpi, Fiengo, Abiba, Strazzari, Sona (33’ st Marashi), Galanti (45’ st Drei), Bali. All.: Benazzi. GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Boschini (36’ st Melloni), Monti, Coraini, Malservisi (30’ st Dovesi), Nyezhentsev, Cottone, Lupusor (36’ st Lettieri), Pasquini (22’ st Mezzadri). All.: Zambrini. Arbitro: Fanucci di Forlì. Reti: 36’ pt Sona (V), 21’ st Coraini (G), 29’ st rig. Bali (V). Note: ammoniti: Tucci (G), Boschini (G), Coraini (G). ERANO PIÙ di cinque anni e mezzo che la Valsanterno non si ritrovava da sola in testa a un campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - valsanterno
Promozione. X Martiri e Valsanterno non sfondano, a Porotto finisce con un nulla di fatto
Frantoio Valsanterno Vai su Facebook