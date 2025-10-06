Promozione Rozzi non basta per spuntarla Lo Jolo scivola nella tana del Luco
Luco 2 Jolo 1 LUCO: Falsettini, Mengozzi, Trotta (77’ Marucelli Tobia) Pieri (65’ Bini) Marucelli Teo, Buzzigoli Morozzi (90’ Pelagatti) Privitera (84’ Lemmi) Guidotti, Serotti, Parri (68’ Turini) A disp.:Foschi, Rossi, Becchi, Nikaj. All.:Privitera. JOLO: Cuorvo, Melani (62’ Scozzari) Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi (85’ D’Alò) D’Agati (70’ Ascolese) Marchio, Vannini (62’ Tomberli) Verdi (73’ Rossi) Rozzi. A disp.:Giusti, Torcasso, Ruscillo, Lo Iacono. Arbitro: Gregorio Maria Manduzio della sezione di Livorno, coadiuvato da Alessia Lisi di Empoli e Omar Abdulkadir Mohamed di Empoli. Reti:14’ Guidotti, 33’ Rozzi, 71’ Privitera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
promozione - rozzi
