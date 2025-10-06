Promozione L’ex Costantini risponde a Toffano Per la Centese è un buon pareggio
MSP 1 Centese 1 MSP: Ferrone, Dondi (27’ pt Tartarelli), Donvito, Zannoni, Dal Monte, Guidotti (19’ st Persona), Ciaccio, Aiello (42’ st Comastri S.), Cini, Tonelli, Costantini (24’ st Scarpati). A disposizione: Comastri F., Laruccia, Pasotti, Licciardo. All.: Onestini. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, Rimondi, Pellielo, Sassu (24’ st Marchesini), Baravelli (42’ st Fabbri), Toffano (30’ st Titone), Bonvicini, Bonacorsi (36’ st Nannini). A disposizione: Caso, Vezzani, Marini, D’Aniello, Rossi. All.: Di Ruocco. Arbitro: Crociani di Cesena. Reti: 5’ pt rig. Toffano (C), 9’ st Costantini (M). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
