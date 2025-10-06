Promozione Il Masi Torello spreca dal dischetto e soffre Alla fine col Castelfranco arrivano tre punti necessari

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Masi-Voghiera 2 V. Castelfranco 1 MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Sarto, Mazzoni (30’ st Di Domenico), Nanfack, Baldon, Giberti (34’ st Barbieri), Baglietti (11’ st Jawneh), Maistrello (47’ st Benini), Maione, Mehdi. All.: Ferrari. V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Beqiraj, Passini, Pedone (36’ st Cordella), Testa, Benkhouail, Palmieri (24’ st Campani), Ndiaye, Calamosca, Angoh, Romanciuc (14’ st Angelino). All.: Rizzo. Arbitro: Saragoni di Bologna. Reti: 8’ pt Maione (M), 35’ pt Romanciuc (V), 43’ pt Maistrello (M). Note: ammoniti: Beqiraj (V). Espulso: Baldon (M) al 32’ st. IL MASI Torello Voghiera conquista una vittoria pesante e di carattere, imponendosi 2-1 sulla Virtus Castelfranco al termine di un match combattuto e intenso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione il masi torello spreca dal dischetto e soffre alla fine col castelfranco arrivano tre punti necessari

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Masi Torello spreca dal dischetto e soffre. Alla fine col Castelfranco arrivano tre punti necessari

In questa notizia si parla di: promozione - masi

Promozione. Colpaccio del Masi. Centese e Casumaro, che rimonte in casa

Promozione. Masi Torello, che peccato. La beffa nel recupero

Promozione. Masi Torello, che peccato. La beffa nel recupero - VOGHIERA: Straforini, Nanfack, Sarto, Di Domenico (37’ st Baglietti), Baldon, Barbieri (37’ st Ghali), Giberti (18’ st Janwneh), Mazzoni, Maistrello ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Promozione. Colpaccio del Masi. Centese e Casumaro, che rimonte in casa - In Promozione il colpaccio di giornata è sicuramente quello del Masi Torello Voghiera, che contro ogni pronostico sbanca Bentivoglio fermando subito la corsa di una delle favorite per la vittoria del ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Promozione Masi Torello Spreca