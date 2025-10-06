Promozione Il Masi Torello spreca dal dischetto e soffre Alla fine col Castelfranco arrivano tre punti necessari
Masi-Voghiera 2 V. Castelfranco 1 MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Sarto, Mazzoni (30’ st Di Domenico), Nanfack, Baldon, Giberti (34’ st Barbieri), Baglietti (11’ st Jawneh), Maistrello (47’ st Benini), Maione, Mehdi. All.: Ferrari. V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Beqiraj, Passini, Pedone (36’ st Cordella), Testa, Benkhouail, Palmieri (24’ st Campani), Ndiaye, Calamosca, Angoh, Romanciuc (14’ st Angelino). All.: Rizzo. Arbitro: Saragoni di Bologna. Reti: 8’ pt Maione (M), 35’ pt Romanciuc (V), 43’ pt Maistrello (M). Note: ammoniti: Beqiraj (V). Espulso: Baldon (M) al 32’ st. IL MASI Torello Voghiera conquista una vittoria pesante e di carattere, imponendosi 2-1 sulla Virtus Castelfranco al termine di un match combattuto e intenso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
promozione - masi
Promozione. Colpaccio del Masi. Centese e Casumaro, che rimonte in casa
Promozione. Masi Torello, che peccato. La beffa nel recupero
