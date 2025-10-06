Promozione Colpo Faro Gaggio sbanca Bentivoglio

Sembra non volersi esaurire l’inaspettata crisi di risultati del Bentivoglio. Indicata in estate dagli addetti ai lavori come l’assoluta favorita per la vittoria finale, la formazione rossoblù è infatti caduta 2-0, tra le mura amiche, contro un ottimo Faro Gaggio, con la classifica che, attualmente, parla del magrissimo bottino di quattro punti raccolti in cinque partite. Umore diametralmente opposto, invece, in casa Faro che, grazie a questo successo, si è portato al secondo posto in classifica a pari-merito con l’assoluta sorpresa di questa prima parte di stagione Casumaro (che ieri ha riposato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

