Promozione Colpo Faro Gaggio sbanca Bentivoglio
Sembra non volersi esaurire l’inaspettata crisi di risultati del Bentivoglio. Indicata in estate dagli addetti ai lavori come l’assoluta favorita per la vittoria finale, la formazione rossoblù è infatti caduta 2-0, tra le mura amiche, contro un ottimo Faro Gaggio, con la classifica che, attualmente, parla del magrissimo bottino di quattro punti raccolti in cinque partite. Umore diametralmente opposto, invece, in casa Faro che, grazie a questo successo, si è portato al secondo posto in classifica a pari-merito con l’assoluta sorpresa di questa prima parte di stagione Casumaro (che ieri ha riposato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - colpo
Promozione. Colpo grosso dell’Aurora Treia: preso Melchiorri. La dirigenza impegnata per altri innesti importanti
Speciale mercato, non perderti nemmeno un colpo con la promozione G ALL: solo 4,99 euro al mese
Eriksen riparte dalla Serie B: è lui il colpo per la promozione
Alla guida del club abruzzese, dopo il fallimento della precedente società, conquistò la promozione in Serie B al primo colpo. Vai su Facebook
Promozione. Colpo Faro Gaggio, sbanca Bentivoglio - Sembra non volersi esaurire l’inaspettata crisi di risultati del Bentivoglio. Riporta sport.quotidiano.net
Promozione: ore 15,30. Grande attesa per il confronto tra Bentivoglio e Faro Gaggio. Felsina-Valsetta Lagaro finisce 1-1: Pierucci in volata risponde a Tanoh - E’ successo tutto nei minuti finali: al vantaggio locale firmato Tanoh ha risposto, a ... Come scrive sport.quotidiano.net