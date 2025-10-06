Proiezione | Occhiuto 57,5% Tridico 41%

17.00 Roberto Occhiuto (FI), candidato del Centrodestra nella corsa come governatore in Calabria è al 57,5%. Pasquale Tridico (M5S), candidato del Centrosinistra, è al 41%. Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, è all'1,5%. Sono i dati della prima proiezione, con un campione del 7% del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le Regionali in Calabria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

