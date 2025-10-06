Sale Marasino (Brescia) – Il Sebino, grazie al lavoro degli enti e dei volontari da questa estate è più pulito e molti rifiuti sono stati levati dai suoi fondali in quattro località: due bresciane e due bergamasche e con l’impiego di 250 persone. Si è chiuso, con la tappa di Sale Marasino il progetto Fondali Puliti, promosso per il 15esimo anno dall'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, con la collaborazione della società MPL Manutenzione e Promozione Laghi ed il sostegno delle diverse associazioni del territorio, dei gruppi di Protezione Civile, che si sono prodigati per la riuscita della campagna di raccolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto Fondali puliti: “Una tonnellata di materiali raccolti. Anche degli elettrodomestici”