Prodotti contraffatti per un milione di euro | maxi sequestro in porto indagini a livello europeo

Un milione di euro di prodotti contraffatti prodotti e partiti dalla Turchia, e destinati a una società austriaca sono stati intercettati dalla guardia di finanza nel porto di Trieste. Il sequestro è stato effettuato dai militari assieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: prodotti - contraffatti

Blitz su via Toledo e lungomare: sequestrati 18mila prodotti contraffatti

Napoli, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: oltre 18mila prodotti contraffatti

Abusivismo balneare, commercio prodotti contraffatti e verifiche nei locali: denunce e sanzioni

Sequestro di prodotti e materiali contraffatti al mercato settimanale della Guardia di Finanza I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Caltagirone, nell’ambito di una mirata attività di controllo, circa la vendita dei prodotti contraffatti, hanno sequestr Vai su Facebook

#GdiF #Napoli inizio anno scolastico: sequestrati oltre 150 mila prodotti contraffatti o pericolosi per la salute. Segnalati 27 soggetti. #NoiconVoi - X Vai su X

Shampoo e profumatori contraffatti: sequestrati 900mila prodotti nei container al porto - I militari della guardia di finanza di Trieste e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato una spedizione di merce contraffatta ... Segnala msn.com

Due container di shampoo e profumatori contraffatti: sequestrati oltre 700mila prodotti al Porto di Trieste - Maxi sequestro nel porto di Trieste: oltre 700 mila prodotti contraffatti tra shampoo e profumatori bloccati da GdF e Dogane. Riporta nordest24.it