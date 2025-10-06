Processo Chiara Petrolini via alla terza udienza

La terza udienza del processo a Chiara Petrolini, è iniziata da poco. La 22enne di Traversetolo, accusata di aver partorito e ucciso i suoi due figli neonati e di averli sepolti nel giardino di casa a Vignale, è arrivata intorno alle 8:40,  accompagnata da una pattuglia dei carabinieri ed è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

processo chiara petrolini viaNeonati sepolti, al via la terza udienza - Torna in aula la 22enne Chiara Petrolini; c'è anche l'ex fidanzato, padre dei due bimbi trovati nella villetta di Vignale nell'agosto 2024 ... Scrive rainews.it

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini torna in tribunale per la terza udienza del processo - In aula a Parma anche l’ex fidanzato della ragazza e padre dei due bambini, nel pomeriggio è attesa la sua testimonianza ... Scrive msn.com

