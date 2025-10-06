Problema alla schiena niente Nazionale | torna subito in Italia

Infortunio e nessun ritiro con la sua Nazionale, rientra immediatamente alla corte del proprio club La sosta delle Nazionali rappresenta uno degli incubi di allenatori e club. Il timore che i giocatori convocati dalle rispettive nazionali rientrino con infortuni o problemi fisici è sempre altissimo. Infortunio alla schiena, niente Nazionale (LaPresse) – calciomercato.it Un timore che serpeggia anche in casa Napoli. Tra le fila azzurre però c’è una situazione da valutare con attenzione. Perché Vanja Milinkovic-Savic non prenderà parte al ritiro della nazionale serba. L’estremo difensore infatti non sarà a disposizione per le gare che vedranno la sua nazionale impegnata per le qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

