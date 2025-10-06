Pro Pal il volantino choc | Celebriamo il 7 ottobre Lepore | Basta nutrire l’odio

Bologna, 6 ottobre 2025 – " Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese”. Facendo eco ai cori della piazza più violenta, è questo lo slogan scelto per l’ennesima manifestazione che Bologna si appresta a ospitare proprio nel giorno del macabro secondo anniversario della strage in cui Hamas massacrò 1.200 israeliani e che, di fatto, diede avvio alla rappresaglia del governo di Netanyahu e all’odierno massacro a Gaza. Ma a quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, il Viminale è pronto a vietare la manifestazione organizzata dai Giovani palestinesi. Visti i precedenti della scorsa settimana, però, c’è timore per il nuovo appuntamento alle 19,30 in piazza del Nettuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pro Pal, il volantino choc: “Celebriamo il 7 ottobre”. Lepore: “Basta nutrire l’odio”

Pro Pal, il volantino choc: "Celebriamo il 7 ottobre". Lepore: "Basta nutrire l'odio"

