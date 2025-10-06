Pro-Pal caccia ai violenti delle manifestazioni

E' caccia alle frange violente nelle manifestazioni Pro-Pal. Gruppi di antagonisti si sono staccati dai cortei, per la stragrande maggioranza pacifici, ingaggiando battaglia urbana. Talvolta sono stati isolati e neutralizzati dagli stessi manifestanti, come è avvenuto sulla tangenziale di Milano. Gli stessi organizzatori prendono le distanze dai black block: "La violenza danneggia anche noi", dichiara il segretario generale Cgil Maurizio Landini. Dal sindacato, condanna anche di scritte antisemite e di uno striscione pro Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pro-Pal, caccia ai violenti delle manifestazioni

