Pro Pal a Firenze | studenti occupano Michelangiolo e Machiavelli Capponi No lezioni si fa assemblea
Scioperi e proteste sono stati archiviati, ma a Firenze le azioni Pro Pal non si fermano. Oggi, lunedì 6 ottobre 2025, gli studenti dei licei Michelangiolo e Machiavelli Capponi hanno occupato le scuole, esponendo striscioni e bandiere palestinesi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - studenti
Firenze: bus a tariffe ridotte per studenti universitari. Anche a chi frequenta Afam e percorsi di dottorato
Firenze, trasporto pubblico a tariffe ridotte per studenti e residenti
Caro affitti, rincari record per gli studenti: Milano, Bologna, Firenze e Roma le città più care. Una stanza singola fino a 732? al mese
Lista Aperta Obiettivo Studenti Firenze Vai su Facebook
Flotilla, studenti di nuovo in corteo per raggiungere piazza Indipendenza - X Vai su X
Pro Pal, occupato il liceo Machiavelli Capponi - "Interrompiamo la routine e la normalità della nostra vita scolastica. Come scrive nove.firenze.it
Manifestazioni Pro Pal stamani in Toscana - Raduno in piazza Frescobaldi, davanti alla sede dell'istituto, poi la partenza del corteo verso il ... Riporta nove.firenze.it