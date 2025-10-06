Pro Pal a Firenze | studenti occupano Michelangiolo e Machiavelli Capponi No lezioni si fa assemblea

Scioperi e proteste sono stati archiviati, ma a Firenze le azioni Pro Pal non si fermano. Oggi, lunedì 6 ottobre 2025, gli studenti dei licei Michelangiolo e Machiavelli Capponi hanno occupato le scuole, esponendo striscioni e bandiere palestinesi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

