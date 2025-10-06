Prix Italia 2025 programma dal 20 al 24 ottobre | Il Collegio Un posto al sole e l'omaggio a Il Commissario Ricciardi

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli accoglie il Prix Italia 2025, prestigioso concorso internazionale per broadcaster della Rai, che si svolgerà dal 20 al 24 ottobre 2025. Torna Il Collegio su Raiplay, i fan di UPAS potranno visitare il set e incontrare il cast nello storico Caffè Vulcano e al San Carlo evento speciale moderato da Giorgia Cardinaletti per il 20ennale de Il Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni. Il programma completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prix - italia

La città pronta a ospitare le finali nazionali di Mister Italia e Miss Grand Prix 2025

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue terzi al Grand Prix Junior di Danzica! Secondo podio per l’Italia nel circuito

A Napoli, la 77ª edizione del Prix Italia

Prix Italia 2025, programma dal 20 al 24 ottobre: Il Collegio, Un posto al sole e l’omaggio a Il Commissario Ricciardi - Napoli accoglie il Prix Italia 2025, prestigioso concorso internazionale per broadcaster della Rai, che si svolgerà dal 20 al 24 ottobre 2025 ... Lo riporta fanpage.it

A Napoli, la 77ª edizione del Prix Italia - Dal 20 al 24 ottobre, il concorso internazionale per broadcaster della Rai arriva in città con eventi, anteprime, incontri, performance e produzioni live ... napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prix Italia 2025 Programma