Prix Italia 2025 programma dal 20 al 24 ottobre | Il Collegio Un posto al sole e l'omaggio a Il Commissario Ricciardi
Napoli accoglie il Prix Italia 2025, prestigioso concorso internazionale per broadcaster della Rai, che si svolgerà dal 20 al 24 ottobre 2025. Torna Il Collegio su Raiplay, i fan di UPAS potranno visitare il set e incontrare il cast nello storico Caffè Vulcano e al San Carlo evento speciale moderato da Giorgia Cardinaletti per il 20ennale de Il Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni. Il programma completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: prix - italia
La città pronta a ospitare le finali nazionali di Mister Italia e Miss Grand Prix 2025
Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue terzi al Grand Prix Junior di Danzica! Secondo podio per l’Italia nel circuito
A Napoli, la 77ª edizione del Prix Italia
Pioggia di medaglie sulla Ren Shu Kan di Pietrasanta: l'associazione guidata da Monica Giuliani ha portato sul podio tutti e cinque gli atleti in gara nella 3a tappa del Gran Prix Italia Master di judo e Campionato Italiano a Squadre Master che si è svolta Vai su Facebook
Prix Italia 2025, programma dal 20 al 24 ottobre: Il Collegio, Un posto al sole e l’omaggio a Il Commissario Ricciardi - Napoli accoglie il Prix Italia 2025, prestigioso concorso internazionale per broadcaster della Rai, che si svolgerà dal 20 al 24 ottobre 2025 ... Lo riporta fanpage.it
A Napoli, la 77ª edizione del Prix Italia - Dal 20 al 24 ottobre, il concorso internazionale per broadcaster della Rai arriva in città con eventi, anteprime, incontri, performance e produzioni live ... napolitoday.it scrive