Primo Zecchi ucciso dalla Uno Bianca 35 anni fa la commemorazione a Bologna Sbordone | Si prova sempre disagio e vergogna

Bologna, 6 ottobre 2025 – La commemorazione dell' uccisione di Primo Zecchi da parte della banda della Uno bianca, composta in gran parte da poliziotti, si è tenuta oggi sul luogo dell’omicidio di 35 anni fa. Presenti tra gli altri anche la moglie Rosanna Zecchi, a lungo presidente dell'Associazione delle vittime della Uno bianca, il questore di Bologna, Antonio Sbordone, il prefetto Enrico Ricci. "Vi confermo semplicemente il senso di disagio e anche di vergogna che ogni volta si prova in una circostanza come questa", ha detto il questore. Zecchi fu ucciso il 6 ottobre 1990 in via Zanardi: freddato perché, dopo aver assistito a un'azione della banda, cercò di avvisare le forze dell'ordine e di prendere appunti su ciò che aveva visto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

