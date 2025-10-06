Primo smartphone a 14 anni la maestra Vania fa firmare alla figlia un contratto | consegna ore 20.30 non si porta a scuola e quando se in compagnia spegnilo Meglio parlare
Sta suscitando grande interesse online il “contratto educativo” ideato da Maestra Vania per la figlia Viola, in occasione del suo primo smartphone. Niente divieti rigidi o imposizioni autoritarie, ma un patto familiare basato sul dialogo e sulla responsabilità. Le regole, condivise e firmate da entrambe le parti, spaziano dalla gestione equilibrata del tempo alla navigazione consapevole sui social, fino al fondamentale principio di distinguere tra la vita reale e quella virtuale. Un documento nato un anno fa, ma ancora oggi attuale e rispettato. L'articolo Primo smartphone a 14 anni, la maestra Vania fa firmare alla figlia un contratto: consegna ore 20. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
