Primo giorno alle urne si vota anche oggi Affluenza al 29,08% in calo rispetto al 2021
CATANZARO L’affluenza alle urne alle 23 di ieri, la prima delle due giornate di votazioni per le elezioni regionali in Calabria, è stata del 29,08%. Un numero in calo rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto. I dati si riferiscono a tutti i 2.406 seggi aperti ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Il dato più alto è quello di Reggio Calabria con il 32,24% (rispetto al 31, 04% della scorsa tornata), mentre a Catanzaro l’affluenza risulta del 31,92 (33,39% nel 2021). Ultima Cosenza con il 26,21%. Sul calcolo dell’affluenza in Calabria pesano i molti residenti all’estero e fuorisede che concorrono a ingrossare la platea degli aventi diritto, superiore al numero di persone effettivamente residenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: primo - giorno
Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”
Primo giorno di nido, dentro le nuove scuole fra investimenti e giochi
Il primo giorno di scuola è biancorosso: in regalo gli astucci del Monza (e in classe arriva anche un giocatore)
DAY 1 Finisce così il primo giorno di questo torneo delle nostre senior Ci vediamo domani al pala Affrico per altre due super partite! Vi aspettiamo! Vai su Facebook
È il mio primo Giorno dell’Unità a Roma e sono felice di festeggiarlo in un momento di particolare opportunità delle nostre relazioni. Vogliamo una cooperazione rafforzata non solo per i nostri Paesi ma anche in virtù della nostra comune responsabil - X Vai su X
Primo giorno alle urne, si vota anche oggi. Affluenza al 29,08%, in calo rispetto al 2021 - CATANZARO L’affluenza alle urne alle 23 di ieri, la prima delle due giornate di votazioni per le elezioni regionali in ... Secondo msn.com
Urne aperte in Calabria per elezioni regionali - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Scrive giornaledibrescia.it