CATANZARO L’affluenza alle urne alle 23 di ieri, la prima delle due giornate di votazioni per le elezioni regionali in Calabria, è stata del 29,08%. Un numero in calo rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto. I dati si riferiscono a tutti i 2.406 seggi aperti ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Il dato più alto è quello di Reggio Calabria con il 32,24% (rispetto al 31, 04% della scorsa tornata), mentre a Catanzaro l’affluenza risulta del 31,92 (33,39% nel 2021). Ultima Cosenza con il 26,21%. Sul calcolo dell’affluenza in Calabria pesano i molti residenti all’estero e fuorisede che concorrono a ingrossare la platea degli aventi diritto, superiore al numero di persone effettivamente residenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Primo giorno alle urne, si vota anche oggi. Affluenza al 29,08%, in calo rispetto al 2021