Prime Video svela trailer di The Traitors Italia il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi

Prime Video ha svelato oggi il trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 30 ottobre con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due disponibili dal 6 novembre 2025. Il cast e il format di The Traitors Italia. Nel cast figurano Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. 🔗 Leggi su Cinefilos.it