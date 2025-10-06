Prime Video svela trailer di The Traitors Italia il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi

Cinefilos.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime Video ha svelato oggi il trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 30 ottobre con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due disponibili dal 6 novembre 2025. Il cast e il format di The Traitors Italia. Nel cast figurano Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prime - svela

Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi

Ballard 2 si farà? Maggie Q svela lo stato della seconda stagione della serie Prime Video

Freddie Highmore svela il suo thriller su Amazon Prime tra imperfezioni e suspance

"Roast in Peace": il funerale più spietato (e divertente) arriva su Prime Video. Ecco il trailer - Dal 9 ottobre, il nuovo comedy show porta in scena quattro celebri "funerali" con una sola missione: trovare il comico più cattivo d’Italia. Si legge su affaritaliani.it

prime video svela trailerRoast in Peace, il nuovo dissacrante comedy show di Prime Video con cast d’eccezione - Prime Video svela il trailer, il poster e la data di uscita di Roast in Peace, il nuovo attesissimo comedy show con il funerale più spietato e divertente mai visto prima, disponibile in esclusiva su ... teleblog.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prime Video Svela Trailer