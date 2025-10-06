Primavera che perle di La Mantia e Plazzotta contro il Monza | VIDEO

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Mantia e Plazzotta hanno segnato due bellissimi gol nel pareggio tra Milan e Monza Primavera. Il club ha postato su Instagram i video delle due reti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Primavera, che perle di La Mantia e Plazzotta contro il Monza | VIDEO

