Prima tornata elettorale calabrese | ecco com’è andata l’affluenza
Prima tornata elettorale calabrese: province divise sull'affluenza, Reggio e Catanzaro sopra la media. La prima tornata elettorale calabrese si è conclusa domenica con un'affluenza complessiva del 29,08%, registrata alla chiusura dei seggi alle ore 23.00. Un dato che, pur confermando la tendenza al calo partecipativo, offre uno spaccato interessante sull'impegno civico nelle cinque province. Un andamento graduale durante la giornata elettorale. L'andamento della giornata ha mostrato una crescita graduale: alle ore 12.00 aveva votato solo il 7,70% degli aventi diritto, salito al 23,17% alle 19.00, fino al dato finale appena sotto il 30%.
Affluenza elettorale in Calabria: Reggio e Villa San Giovanni ai vertici, Camini e Platì in fondo - L'affluenza di oggi rappresenta il primo termometro dell'attenzione dell'elettorato calabrese verso questa tornata elettorale
Calabria, ultimo sondaggio prima delle elezioni: sfida in bilico tra Occhiuto e Tridico - La Calabria si prepara a tornare alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione, dopo le dimissioni del governatore uscente Roberto Occhiuto.