Ogni epoca, ogni storia, ogni situazione di difficoltà, emergenza, preoccupazione, se non addirittura di disperazione, ha i suoi protagonisti. Gli ultimi anni ci hanno messo a dura prova, penso – ad esempio – al Covid: c’è chi, per sopravvivenza, per reazione alla paura (o anche alla paura degli altri), l’ ha negato, ha negato i morti. Oggi c’è un genocidio in atto e, ancora una volta, c’è gente che reagisce dicendo semplicemente, semplicisticamente e ingenuamente che non sia vero nulla. Tolto il biasimo, tolto il disappunto, resta una verità: negano per sopravvivere. Questo scollamento dalla realtà, dai fatti, questa continua ricerca del complotto, che diventa quasi ossessiva, raccontano la paura che hanno, lo scudo che alzano, il muro che mettono tra sé e la vita che è, inevitabilmente, faticosa, spesso insopportabile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Prima negavano il Covid, ora negano il genocidio a Gaza: i negazionisti sono vittime (e certi politici li sfruttano)