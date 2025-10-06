Prima le regionali poi il Comune di Arezzo La corsa di cinque consiglieri e un assessore

Arezzonotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono pochi gli esponenti che siedono nei banchi del consiglio comunale di Arezzo e che si sono impegnati in prima persona nelle elezioni regionali per la Toscana che si terranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre.Si tratta di 5 politici, di cui 1 donna e 4 uomini, ai quali si aggiunge anche una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - regionali

Mamme lavoratrici in prima linea, incontro con i candidati alle regionali: “La politica ci dia servizi”

Regionali, Martusciello: “Scegliamo il candidato in Campania prima del centrosinistra”

Ora è ufficiale, Barbieri corre alle Regionali. Se eletto si andrà al voto un anno prima

prima regionali comune arezzoElezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri della prossima legislatura» - Arezzo, 3 ottobre 2025 – Elezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri prossima legislatura. Secondo lanazione.it

prima regionali comune arezzoElezioni, Schlein lancia la carica: "Ora la Regione, dopo il Comune". Moderati, è la giornata di Lupi - La segretaria del Pd esalta Giani ma apre anche la campagna per la riconquista di Palazzo Cavallo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Regionali Comune Arezzo