Prima le regionali poi il Comune di Arezzo La corsa di cinque consiglieri e un assessore
Non sono pochi gli esponenti che siedono nei banchi del consiglio comunale di Arezzo e che si sono impegnati in prima persona nelle elezioni regionali per la Toscana che si terranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre.Si tratta di 5 politici, di cui 1 donna e 4 uomini, ai quali si aggiunge anche una.
Mamme lavoratrici in prima linea, incontro con i candidati alle regionali: “La politica ci dia servizi”
Regionali, Martusciello: “Scegliamo il candidato in Campania prima del centrosinistra”
Ora è ufficiale, Barbieri corre alle Regionali. Se eletto si andrà al voto un anno prima
Weekend di campionati regionali cadetti e giovani a Ciserano. In pedana per i cadetti Brian Vargiu e Teo Ahn. Brian dopo un discreto girone esce alla prima diretta mentre Teo vince la prima e perde l'assalto per la qualificazione. Sara Longoni tra le cadette ri
Regionali, si chiude la prima giornata, affluenza al 37.71%, a Urbino ha votato il 44.04%
Elezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri della prossima legislatura» - Arezzo, 3 ottobre 2025 – Elezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri prossima legislatura.
Elezioni, Schlein lancia la carica: "Ora la Regione, dopo il Comune". Moderati, è la giornata di Lupi - La segretaria del Pd esalta Giani ma apre anche la campagna per la riconquista di Palazzo Cavallo.