Prima giornata basket Serie A 2025 2026 | il punto

La prima giornata basket Serie A 20252026 si è aperta con una sorpresa: Milano viene sconfitta davanti al proprio pubblico da Tortona per 74-71. Succeso in trasferta anche per Brescia, che passa a Treviso dopo un tempo supplementare(102-100). Bene anche Trento, che travolge Cantu' (109-69), così come Venezia (82-75 contro Cremona), e Reggio Emilia (76-71 contro Udine). Colpi esterno di Varese, che piega Sassari(105-102), e Trapani, che stende Trapani( 87-91). PRIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRIESTE-TRAPANI 87-91 MILANO-DERTHONA 71-74 REGGIANA-UDINE 76-71 TREVISO-BRESCIA 100-102 TRENTO-CANTU' 109-69 VENEZIA-CREMONA 82-75 SASSARI-VARESE 102-105 LA CLASSIFICA TRENTO pt.

