Prima Categoria Carrarese Giovani vola Va al tappeto anche l’ambizioso Capannori
MULAZZO 3 CAPEZZANO 0 MULAZZO: Cacchioli, Bernieri Francesco (76’ Santini), Bernieri Alessandro, Filipi, Manenti, Cissè, Lisi (81’ Luccini), Bellotti, Bortolasi (39’ Iaropoli), Capo (84’ Tavaroni), Occhipinti (59’ Braida). A disp.: Cibei, Mussi, Cosentino, Martini. All.: Furia. CAPEZZANO: Bartelletti, Dalle Luche (14’ Sassino), Pardini Lorenzo, Rocchiccioli (74’Domenici), Sacchelli, Lampitelli (63’ Pacini), Barsotti (57’ Gomes Correia), Pacini, Brega, Marinari (69’ Scarannà), Minichino. A disp.: Lorenzoni, Baldi, Checchi, Donati. All.: Pardini Arbitro: Scardigli di Livorno. Marcatori: 2’ Capo, 63’ Cissè, 71’ Braida. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prima - categoria
Il calciomercato di prima categoria. Tre colpi importanti per il Serricciolo: presi Giulianelli, Vatteroni e Verduci
Prima categoria, il Villa 2015 riparte con un nuovo nome e un nuovo stemma nel ricordo di Lorenzo Giangiacomo
Calcio In Prima Categoria doppio colpo di mercato per la Fivizzanese del ds Tornaboni. Riccò e Catola alla corte di Duchi: "Ambiente sereno e carico di valori»
Gli highlights della partita di campionato di prima categoria Elledì FC Vs Marene conclusa 1 a 1 Riprese e montaggio a cura di Gian Paolo Suppa #ElledìFC #BonificheSanMartina #Ecs #ScottaSpa #LEDItaly #EllediArtiGrafiche #FratelliMinchiante #Fissore #T Vai su Facebook
Paura nel #calcio italiano, #calciatore 30enne colpito da #malore: sospesa partita di Prima Categoria - X Vai su X
Prima Categoria Carrarese Giovani “vola”. Va al tappeto anche l’ambizioso Capannori - Fivizzanese difende il suo fortino con il Porcari, Mulazzo travolgente con il Capezzano. Da msn.com
Calcio Prima categoria: alcune compagini mantengono un profilo basso nonostante una valida rosa. La Carrarese Giovani punta in alto. Tra le favorite Corsagna e Capezzano - Zuccarelli, Agey, Cucurnia, Monaco, Da Pozzo, Iardella, Bruzzi, Costa, e gli altri: se la Carrarese Giovani può contare su ... Da sport.quotidiano.net