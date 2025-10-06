Prima Categoria Carrarese Giovani vola Va al tappeto anche l’ambizioso Capannori

MULAZZO 3 CAPEZZANO 0 MULAZZO: Cacchioli, Bernieri Francesco (76’ Santini), Bernieri Alessandro, Filipi, Manenti, Cissè, Lisi (81’ Luccini), Bellotti, Bortolasi (39’ Iaropoli), Capo (84’ Tavaroni), Occhipinti (59’ Braida). A disp.: Cibei, Mussi, Cosentino, Martini. All.: Furia. CAPEZZANO: Bartelletti, Dalle Luche (14’ Sassino), Pardini Lorenzo, Rocchiccioli (74’Domenici), Sacchelli, Lampitelli (63’ Pacini), Barsotti (57’ Gomes Correia), Pacini, Brega, Marinari (69’ Scarannà), Minichino. A disp.: Lorenzoni, Baldi, Checchi, Donati. All.: Pardini Arbitro: Scardigli di Livorno. Marcatori: 2’ Capo, 63’ Cissè, 71’ Braida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

