Preziosi elogia il Genoa | Diventerà un grande allenatore Obiettivi? I rossoblu posso arrivare…
Genoa, Preziosi elogia Vieira: «Diventerà un grande allenatore. Salvezza? Nessun dubbio» Il Genoa attraversa un momento complicato in classifica, ma secondo Enrico Preziosi, ex presidente rossoblù, non c’è motivo di preoccuparsi. L’ex patron ha infatti elogiato il lavoro del tecnico Patrick Vieira, sottolineando come l’allenatore francese abbia tutte le qualità per diventare uno dei grandi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: preziosi - elogia
TARANTO Grande successo per il corso AIAP a Taranto: la Maestra Ceretta elogia l’associazione Due giornate di formazione sulla modellazione di cera e ceramica fredda al Castello Aragonese, tra passione, tradizione e opere “degne di un museo” Si è svolt Vai su Facebook
Preziosi elogia il Genoa: «Diventerà un grande allenatore. Obiettivi? I rossoblu posso arrivare…» - Nessun dubbio» Il Genoa attraversa un momento complicato in classifica, ma secondo Enrico Preziosi, ex presidente rossoblù, no ... Scrive calcionews24.com
Preziosi: "Non mollo il Genoa" - Il patron dei rossoblù Enrico Preziosi non indietreggia: "Adesso dovremo ricostruire in funzione di ... Secondo tgcom24.mediaset.it