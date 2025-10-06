Previsioni meteo | in arrivo l’ottobrata su gran parte d’Italia con sole e caldo che porteranno le temperature fino a 25 gradi

Dopo il passaggio instabile e ventoso della perturbazione nordatlantica che ha interessato l’Italia nel weekend, torna il bel tempo. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, un periodo di clima stabile e mite grazie all’espansione dell’anticiclone sull’area mediterranea. Il cielo tornerà quindi a essere sereno su gran parte delle regioni, con giornate soleggiate e temperature in progressivo aumento. Solo sul versante adriatico meridionale si potranno registrare ancora venti da nord e qualche breve precipitazione, ma senza fenomeni di rilievo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

