Presunti droni sull’aeroporto di Oslo | voli in ritardo e dirottamenti

Nuovo allarme nei cieli europei. Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l’avvistamento di presunti droni all’aeroporto di Gardemoen a Oslo, in Norvegia, nella notte, secondo l’agenzia di stampa norvegese NTB. “Abbiamo ricevuto una segnalazione alle 00:16, quando un pilota di un aereo norvegese ha pensato di aver visto dei droni durante l’avvicinamento all’aeroporto”, ha dichiarato a NTB il responsabile operativo Gisle Sveen del Distretto di Polizia Orientale. L’avvistamento non è stato verificato e non è possibile confermare se si trattasse di un drone, sottolinea la polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Presunti droni sull’aeroporto di Oslo: voli in ritardo e dirottamenti

