Preso sul monopattino con oltre 100 grammi di droga e mille euro

Frosinonetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensava di farla franca e di non dare nell'occhio andando in giro con il monopattino ed invece gli uomini delle forze dell'ordine hanno braccato il giovane.  Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Cassino (Frosinone) ha tratto in arresto un giovane, quale presunto autore del reato di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: preso - monopattino

Sedicenne preso a pugni e derubato del monopattino

Cerca Video su questo argomento: Preso Monopattino Oltre 100