Presentazione dell’8° Rapporto Gimbe sul Servizio sanitario nazionale con Ascani e Castellone

Anna Ascani ROMA – Mercoledì 8 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione dell’8° Rapporto Gimbe sul Servizio sanitario nazionale. Saluti della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, e della vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone. Illustra il Rapporto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Alle ore 12 inizieranno gli interventi di Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Ugo Cappellacci, Presidente XII Commissione Affari sociali, Camera dei Deputati, Francesco Zaffini, Presidente 10a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Senato della Repubblica, Donatella Albini, Responsabile sanità Alleanza Verdi e Sinistra, Andrea Costa, Responsabile sanità Noi Moderati, Alessio D’Amato, Responsabile welfare Azione, Andrea Mandelli, Responsabile sanità Forza Italia, Emanuele Monti, Responsabile sanità Lega per Salvini premier, Annamaria Parente, Responsabile sanità Italia Viva, Andrea Quartini, Responsabile sanità Movimento 5 Stelle, Matteo Rosso, Responsabile sanità Fratelli d’Italia, e Marina Sereni, Responsabile sanità Partito Democratico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

