Presentato al Senato il libro degli avvocati Ponti e De Pauli La giustizia raccontata Le sfide dell’avvocato tra presente e futuro
Roma, 6 ottobre 2025 – Le sfide odierne della professione forense e il ruolo imprescindibile dell’avvocatura nella tutela dei diritti dei cittadini sono stati i temi al centro della presentazione del volume “La giustizia raccontata. Le sfide dell’avvocato tra presente e futuro”, di Luca Ponti e Luca De Pauli, svoltasi in Senato su iniziativa di Assocomunicatori. Il libro ripercorre passato, presente e prospettive future dell’avvocatura, raccontati attraverso lo sguardo diretto di due professionisti che, con decenni di esperienza condivisa, hanno attraversato diversi contesti e giurisdizioni. Nonostante le trasformazioni che hanno segnato la professione, resta centrale la forza dell’argomentazione e del confronto dialettico, in particolare nel diritto penale, dove è in gioco il bene più prezioso: la libertà individuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
