Presentate le nuove guardie ecozoofile ambientali a Fossacesia

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fossacesia c'è la nuova sezione locale della Ge.a. odv, guardie ecozoofile ambientali – organizzazione di volontariato, associazione di Lanciano guidata dal presidente Giuseppe Corapi. La presentazione è avvenuta in Comune alla presenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dell’assessore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentate - nuove

Napoli, presentate le nuove maglie: tra orgoglio partenopeo, teatro e innovazione

Presentate le nuove maglie del Latina Calcio. Ma non piacciono a tutti: la lettera di un tifoso

Leapmotor al Salone di Monaco 2025: presentate le nuove B05 e B10

presentate nuove guardie ecozoofileReggio Calabria, a palazzo San Giorgio giurano davanti al sindaco Falcomatà quattro nuove Guardie per l’ambiente ed ecozoofile - I nuovo volontari lavoreranno insieme per la difesa e la valorizzazione delle risorse naturali e la protezione del territorio cittadino ... Scrive msn.com

presentate nuove guardie ecozoofileGuardie Ecozoofile, Costantini (Polo Democratico): “Sfratto annunciato ed era doveroso individuare per tempo una nuova collocazione” - “Accolgo con molta apprensione la notizia dello sfratto delle Guardie Ecozoofile dalla sede di Fiumaretta. Da trcgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Presentate Nuove Guardie Ecozoofile