Presentata la Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2026 | i vini irpini premiati

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Milano, 4 ottobre 2025 – Nella prestigiosa cornice dell’Hotel Principe di Savoia, è stata presentata ufficialmente la dodicesima edizione della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2026, firmata dal critico enologico Daniele Cernilli, alias DoctorWine, insieme al suo affiatato team di degustatori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentata - guida

Presentata la guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi: un viaggio tra mare, porti e tradizioni

presentata guida essenziale viniEsce la “Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2026” di DoctorWine - (askanews) – DoctorWine presenta la dodicesima edizione della “Guida Essenziale ai Vini d’Italia”, firmata da Daniele Cernilli con il suo team di degustatori. itacanotizie.it scrive

presentata guida essenziale viniAd Asti l’anteprima della Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso premia i giovani produttori - L’Auditorium della Banca di Asti si è trasformato, il 1° ottobre, in una vetrina d’eccezione per il panorama enologico nazionale. gazzettadasti.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presentata Guida Essenziale Vini