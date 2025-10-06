Preoccupante aumento di intossicazioni da funghi
Aumentano le intossicazioni da funghi: app inaffidabili e poca esperienza. Serve formazione, prudenza e rispetto delle regole.
Incidente sul lavoro a Palanzano, Roberto Varani: "Preoccupante aumento, una decina dall'inizio dell'anno"
Il preoccupante aumento degli inattivi tra i 25 e i 34 anni
La violenza, verbale e non solo, fra i giovani è in preoccupante aumento. Quali sono le cause e quali effetti sulle vittime? Puntata di Siamo Noi alle 15.15 in diretta su #TV2000 con Padre Daniele Canali e Emma Avezzù, procuratrice del Tribunale per i minore Vai su Facebook
Raccolta funghi, avvertenze per prevenire le intossicazioni - La direzione centrale salute raccomanda di interpellare gli ispettorati micologici presenti nelle Aziende sanitarie della regione, soprattutto quando non c’è sicurezza sui funghi raccolti ... Scrive rainews.it
Fvg, aumentano le intossicazioni da funghi: “Non fidatevi delle app” - Con l’arrivo dell’autunno aumentano le intossicazioni: ecco come evitare rischi e riconoscere le specie commestibili ... Come scrive triesteprima.it