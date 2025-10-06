Preoccupante aumento di intossicazioni da funghi

Lidentita.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano le intossicazioni da funghi: app inaffidabili e poca esperienza. Serve formazione, prudenza e rispetto delle regole. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

preoccupante aumento di intossicazioni da funghi

© Lidentita.it - Preoccupante aumento di intossicazioni da funghi

In questa notizia si parla di: preoccupante - aumento

Incidente sul lavoro a Palanzano, Roberto Varani: "Preoccupante aumento, una decina dall'inizio dell'anno"

Il preoccupante aumento degli inattivi tra i 25 e i 34 anni

preoccupante aumento intossicazioni funghiRaccolta funghi, avvertenze per prevenire le intossicazioni - La direzione centrale salute raccomanda di interpellare gli ispettorati micologici presenti nelle Aziende sanitarie della regione, soprattutto quando non c’è sicurezza sui funghi raccolti ... Scrive rainews.it

Fvg, aumentano le intossicazioni da funghi: “Non fidatevi delle app” - Con l’arrivo dell’autunno aumentano le intossicazioni: ecco come evitare rischi e riconoscere le specie commestibili ... Come scrive triesteprima.it

Cerca Video su questo argomento: Preoccupante Aumento Intossicazioni Funghi