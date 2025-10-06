Premio Solidarietà 2025 | riconoscimento alla Regione Fvg

6 ott 2025

La Regione Friuli Venezia Giulia ha ricevuto il premio speciale del Premio Solidarietà 2025, consegnato al governatore Massimiliano Fedriga dal presidente della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, Mario Brancati. Alla cerimonia ha partecipato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

