Premio Nobel per la Medicina a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi

Lastampa.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it

