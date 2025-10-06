premio nobel per la medicina a brunkow ramsdell e sakaguchi

Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it

