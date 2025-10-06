In questo lunedì è stato assegnato il primo Premio Nobel. Un riconoscimento molto atteso visto che si tratta di quello per la Medicina C’era grande attesa per il Premio Nobel per la Medicina. La settimana più importante dell’anno per coloro che si occupano di scienza e non solo è iniziata con un riconoscimento per tre persone. Una nomina che valorizza ancora di più il grande lavoro che si è fatto fino ad oggi e che continuerà molto probabilmente anche nel prossimo futuro. (Ansa) – cityrumors.it Si tratta, come precisato in precedenza, di un riconoscimento molto importante al lavoro fatto, ma ai vincitori è previsto anche un premio da un milione di euro che consentirà di andare avanti nelle proprie ricerche. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Premio Nobel per la Medicina 2025: chi sono i vincitori e la motivazione