premio nobel per la medicina 2025 chi sono i favoriti

Si apre la stagione delle onorificenze. Lunedì 6 ottobre, alle ore 11.30, a Stoccolma sarà assegnato il premio Nobel per la Medicina, riconoscimento del Karolinska Institutet svedese. Secondo gli esperti, il 2025 potrebbe essere l’anno delle scoperte che hanno rivoluzionato la lotta all’obesità. Favorita per la vittoria la ricerca sull’ormone GLP-1 o Glucagon-like Peptide che agisce sui centri cerebrali della sazietà e ha rivoluzionato i trattamenti per il controllo del peso. Individuato da Jens Juul Holst (Università di Copenaghen), Joel Habener (Harvard), Daniel Drucker (Canada) e dalla chimica americana Svetlana Mojsov già negli Anni 80, è alla base dei farmaci anti-fame, tra cui l’Ozempic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

