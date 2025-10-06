Premio Nobel per la Medicina 2025 a Mary Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per studi sul sistema immunitario

Hanno vinto il premio grazie agli studi sul sistema immunitario e su come questo reagisce alle infezioni Il premio Nobel per la Medicina 2025 è stato vinto da Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per i loro studi sul sistema immunitario e nello specifico su come questo reagisce alle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

