Premio Nobel Medicina a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi per scoperte su sistema immunitario

Il Nobel per la Medicina ai ricercatori che hanno scoperto il meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni.

Il Premio Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte della tolleranza immunitaria periferica, l'annuncio del Segretario Generale dell'Assemblea Nobel, Thomas Perlmann

Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi vincono il Premio Nobel per la Medicina 2025

Premio Nobel per la medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi - Hanno identificato le guardie di sicurezza del sistema immunitario, le cellule T regolatrici, gettando così le basi per un nuovo campo di ricerca. Si legge su rainews.it