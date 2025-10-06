Premier Lecornu si dimette | il mandato più breve della V Repubblica
Milano, 6 ott. (askanews) - Abile, imperturbabile eppure anche lui è costretto ad affermare che non ci sono le condizioni per governare. In passato aveva ammesso un certo gusto per le missioni impossibili Sébastien Lecornu, ma ha dovuto ricredersi questa volta e ha rassegnato le dimissioni da primo ministro francese. Il non ancora quarantenne si è evidentemente trovato di fronte a compiti troppo complessi, nonostante le sue capacità siano ampiamente riconosciute a Parigi. Ricevuto questa mattina all'Eliseo, Lecornu ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. La nuova squadra annunciata domenica sera è stata criticata da più parti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
